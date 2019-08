"Dal Pd ci si aspetta di tutto, è un partito incredibile che nel nome della poltrona chiede discontinuità e farebbe di tutto". Matteo Salvini, nel suo discorso a braccio dopo le consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, mette nel mirino due nemici. Il primo è il prossimo premier-bis Giuseppe Conte ("Trovato al G7 di Biarritz", a sottolineare la manina europea sulla soluzione alla crisi), il secondo è il Partito democratico. "Milioni di italiani si chiedono a che serve votare se quelli che mandiamo a casa con il voto poi rientrano dalla finestra. Dignità vorrebbe che si torni al voto. La sovranità appartiene al popolo, chi scappa dal voto non può scappare all'infinito".



Secondo il ministro degli Interni uscente, "l'unico collante del governo giallorosso è l'odio nei confronti della Lega" e "la verità è che 60 milioni di italiani sono ostaggio di 100 parlamentari che hanno paura di mollare la poltrona". Il riferimeento, in apparenza criptico, è ben presto decifrato: Salvini parla dei 100 renziani seduti in Parlamento, 70 alla Camera e 30 al Senato, protagonisti di uno dei ribaltoni più clamorosi della storia repubblicana. Un anno fa fieramente anti-grillini, si godevano le consultazioni con il popcorn e gridavano "senza di me". Oggi, all'improvviso, premono per un governo Pd-M5s, per "responsabilità istituzionale". "Qualcuno può dire, questa è la democrazia - commenta amaro Salvini -. Allora non ci si stupisca se la gente non vota".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev