"Non vinciamo subito? Aspettiamo anche 6 mesi, un anno. Non abbiamo fretta". Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella e bombarda il governo nascente di Pd e M5s. "Speriamo che questo governo non nasca, nasce dall'odio, dall'esclusione e dalla fame delle poltrone, non può occuparsi di natalità, scuole, infrastrutture, sicurezza". Il leader della Lega parla già come capo dell'opposizione dopo 14 mesi passati tra Palazzo Chigi e Viminale e minaccia i "ribaltonisti" giallorossi: "Prima o poi il giudizio popolare lo devi affrontare. Sta per nascere un governo debole, ambito a Bruxelles e Berlino. Mattarella ha chiesto un governo di lunga prospettiva: mi dica qualcuno seriamente se un governo M5s e Pd è di lunga prospettiva. Sarebbe un lunga agonia...".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev