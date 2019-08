Un discorso accorato e preoccupato, quello di Silvio Berlusconi. Con tanto di lapsus significativo. Il leader di Forza Italia ha guidato la delegazione azzurra al Quirinale, per il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui, alle sue spalle in conferenza stampa, il vicepresidente Antonio Tajani e le due capogruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini. Confermando la volontà di essere opposizione di un governo "sbagliato, debole politicamente e programmaticamente", il Cav scivola sulla buccia di banana: "Serve una giustizia giustizialista", spiega scandendo le parole. E la Bernini arriva prontamente in soccorso correggendolo alla velocità della luce: "Garantista". La troppa preoccupazione a volte fa brutti scherzi.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev