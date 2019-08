"Bisogna ridare la parola agli italiani. Noi abbiamo manifestato al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando". Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, parla davanti ai giornalisti: "Secondo noi il governo Pd-M5s è una soluzione politicamente sbagliata e inadeguata ad affrontare i grandi problemi lasciati dall'esecutivo dimissionario".

Il leader azzurro attacca: "Noi e soltanto noi in Italia siamo i testimoni e i garanti della tradizione liberale e democratica della civiltà occidentale" e "Forza italia non potrà che essere all'opposizione di questo governo che come il precedente nasce da manovre di palazzo. Sarà un'opposizione ferma e senza compromessi" e "la nostra bussola sarà sempre l'interesse della nazione", continua il Cavaliere.

E ancora: "La destra senza di noi non sarebbe in grado di vincere e se vincesse non sarebbe in grado di governare. Per quanto ci riguarda il centrodestra che vogliamo rilanciare sarà liberale e cristiano e mi auguro che fin dalle prossime elezioni siano gli elettori a ritrovare la consapevolezza del proprio interesse".