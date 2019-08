"L'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle ci sarà". Massimo Cacciari, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta la trattativa per un governo giallo-rosso e avverte: "Se questo governo non restituisce la prova di grande efficacia darà un grandissimo assist, più prezioso per la vittoria definitiva di Matteo Salvini".

Il filosofo è molto perplesso sull'accordo fra i due partiti: "C'è una vera volontà politica di dare un'immagine di vera efficacia e affrontare le questioni degli interessi veri del Paese?", si chiede. "Se così non fosse, sono destinati al naufragio e lo meriterebbero".

Cacciari sottolinea anche che "l'avversario politico si batte politicamente. Non si vince se un giorno puoi stare con la sinistra e il giorno dopo con la destra" perché non sarebbe "politica. In questo modo le forze democratiche saranno travolte dalle destre sovraniste".