"Il M5S sta vivendo lo stesso scossone avuto con la Lega. Per me Lega e Pd pari sono. L'importante è che il Paese cominci a parlare la stessa lingua del Movimento". Cosi Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, commenta il quasi matrimonio tra Pd e M5s. Di Stefano lo fa proprio all'uscita dell'assemblea congiunta dei grillini.

A fargli eco anche il senatore Cinque Stelle, Alberto Airola: "Con il Pd è un'unione forzosa, sono tutti uguali tranne noi". Le due forze politiche stanno dando vita a un'alleanza che non solo gli italiani non hanno votato (e si presuppone non la desiderino), ma che neppure gli esponenti vogliono. Insomma, è proprio un inciucio fatto e finito.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev