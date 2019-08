"La politica ha scoperto la vocazione al suicidio di tutti i suoi protagonisti". Pietro Senaldi, direttore di Libero, dà le pagelle della crisi e boccia i tre protagonisti di Lega, Pd e Movimento 5 stelle. Matteo Salvini, spiega Senaldi, "aveva il Paese in mano, ha rotto, ma ha sbagliato a tentare di costruire un vaso andato in pezzi". La sua colpa, insomma, "è di aver gestito poco il potere che aveva".

Nicola Zingaretti "invocava la discontinuità e l'unica discontinuità che invoca ora è a Giuseppe Conte mentre per il Pd doveva essere rispetto a Matteo Renzi". Invece, Zingaretti, "gli riconsegna il partito per paura di spaccarlo". Insomma non è lui il protagonista della trattativa lui semmai è un "burattino eterodiretto". Luigi Di Maio, infine, "rifiuta la proposta di Salvini di andare a Palazzo Chigi" preferendo "farsi declassare a ministro". Conte "prenderà le redini dei Cinque Stelle. Il M5s è diventato il tonno della scatoletta che volevano distruggere".

L'unico promosso, per Senaldi, è Renzi, "il grande vincitore" ma "per debolezze ed errori altrui. Non c'è da rinfacciargli la frase 'Se perdo il referendum lascio la politica'. Lui la politica l'ha lasciata da tempo, non è certo questo spettacolo orrendo".