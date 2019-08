Sarà un caso, ma sui social sta tornando virale un vecchio video di Matteo Renzi. Siamo nel 2016, ai tempi era premier e sia nelle conferenze stampa a Palazzo Chigi sia ospite dei talk in tv, come n questo caso, giurava: "Io l'ho detto. Se perdo il referendum (quello costituzionale del 4 dicembre 2016, con il 60% degli elettori contrari alla sua riforma del bicameralismo con l'abolizione del Senato) non è soltanto che vado a casa, ma smetto di fare politica". Tre anni dopo, non solo Renzi non se n'è andato a casa, ma ha pure un posto in Parlamento.



Quel gesto di "coraggio e dignità" si è trasformato in sostegno a uno dei più clamorosi ribaltoni politici degli ultimi 20 anni, con il "senatore semplice" Renzi sostenitore di una maggioranza composta da Pd e M5s. Sì, proprio quel partito a cui lui per primo fece la guerra, ricambiato. E anche i cavalli non riescono a trattenersi da una risata. D'altronde però è stato di parola: sarà mica politica questa...