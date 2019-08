Non cede su Giuseppe Conte. Dopo l'incontro con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti respinge qualsiasi tipo di aut aut, mandando su tutte le furie i renziani e perdendo altro tempo prezioso in vista delle consultazioni di Sergio Mattarella: "Abbiamo un mandato sancito dalla Direzione: dare vita a un governo di svolta e di discontinuità per il futuro del Paese. Siamo al lavoro per un patto di governo, non per gli ultimatum", dice in conferenza stampa al Nazareno. "I contenuti sono importanti: l'Italia non capirebbe un rimpastone di un governo che, proprio sui contenuti, non ha trovato una sua sintesi", sottolinea il segretario dem. Che poi avvisa i suoi: "Non twittate testi che parlano di fonti Pd che non si sa mai chi sono", ricordando l'appello al silenzio stampa fatto da Dario Franceschini.

Probabilmente l'intento di Zingaretti a questo punto è di tornare a elezioni. I renziani sono in presing perché ceda sul nome di Conte e si faccia un governo che metta in un angolo Matteo Salvini ma il suo muro evidentemente esprime una linea diversa.