"Cosa dobbiamo fare? A me sta venendo la nausea a vedere Nicola Zingaretti che si allea con il Movimento 5 Stelle". Alessandra Mussolini, ospite a Stasera Italia, su Rete 4, commenta così la trattativa in corsa tra il segretario dem e Luigi Di Maio in vista di un governo giallo-verde. "Il Partito democratico che ha perso le elezioni ha la possibilità di governare per quattro anni. Perché non ne mancano due", sottolinea la Mussolini esterefatta, "si fa tutta la legislatura, ma ci rendiamo conto?". Imperdibile la smorfia della piddina Elisabetta Gualmini.