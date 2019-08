Gianluigi Paragone, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, su La7, conferma che secondo lui il "Pd mostra la solita spocchia". "Si sente élite, è l'establishment", continua il grillino: "Alessandro Di Battista non ha bisogno di me" per sostenere questa tesi, "siamo esseri pensanti e coerenti con quello che abbiamo sempre sostenuto". E così dicendo Paragone conferma questa spaccatura all'interno del Movimento 5 stelle che non sarebbe quindi affatto compatto su un eventuale governo giallo-rosso.