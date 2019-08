"La realtà mi sembra che si stia creando un'asse politico ad escludendum della Lega di Matteo Salvini". Giovanni Toti, ospite ad Agorà Estate, su Raitre, commenta così la trattativa in atto tra Pd e Movimento 5 stelle. "Questo è quello che è accaduto in Parlamento. Il Movimento 5 stelle ne esce malconcio a livello di consenso, tutti gli altri partiti soprattutto a sinistra hanno tutto l'interesse a tornare in gioco visto che la Lega è data dai sondaggi intorno al 37-38 per cento. Che coincida con l'interesse del Paese non credo".