"Io non credo che Matteo Renzi voglia dar vita a un nuovo partito". Vittorio Feltri, ospite de L'aria che tira, su La7, parla del futuro dell'ex premier del Partito democratico: "Vuole rioccupare il vecchio Pd e gli auguro di riuscirci. Anche perché chi fa dei piccoli partiti nuovi storicamente finisce male. A parte Forza Italia, che però non è stato frutto di una secessione". E conclude il direttore di Libero: "Renzi ha tanti difetti ma non è certamente stupido e penso che non accetterà una sfida che non andrebbe a buon fine".