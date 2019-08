Mercoledì alle 13 Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno "fatto pace" davanti ai giornalisti che li attendevano a Montecitorio, dove si era appena chiusa la riunione dei deputati della Lega. Segretario e vice, sorridenti e scherzosi, hanno assicurato che non c'è alcuna crisi o divisione dentro il Carroccio. Ma un retroscena del Giornale oggi racconta un altro clima. Si parla di "facce scure" dei parlamentari leghisti costretti a far saltare le ferie per le dimissioni di Giuseppe Conte e di sottosegretari e funzionari ministeriali imbufaliti perché costretti a fare gli scatoloni. Il problema vero, però, pare essere la gestione stessa della Lega, non solo la strategia che ha portato alla crisi.







"Il dubbio che Salvini abbia perso il tocco magico si va insinuando anche nei fedeli più osservanti - scrive il Giornale -. Sul banco degli imputati c'è soprattutto la sua conduzione solitaria del partito". A microfoni spenti, Giorgetti avrebbe ribadito le critiche sul timing della crisi. Salvini si sarebbe fatto consigliare dalle persone sbagliate e ora "rischia di consegnare al Paese uno dei governi più di sinistra della sua storia". Ai giornalisti il sottosegretario uscente ha giurato: "Guardate che è stato lui a dirmi di andare davanti ai giornalisti a dire che aveva sbagliato i tempi della crisi. È una strategia studiata a tavolino". Ma non sono in tanti a credergli. Anche perché a Giorgetti avrebbe confidato agli uomini a lui più vicini: "Matteo non può più fare tutto da solo". E che nel partito serpeggi delusione emerge anche dalle parole di Luca Morisi, il responsabile social di Salvini, il famoso papà della mitologica "Bestia": dal punto di vista dei contatti Facebook e Twitter "l'intervento in Senato non è andato bene come pensavamo".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev