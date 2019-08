Qualche giorno fa Maria Elena Boschi aveva sfoderato il suo fisico in bikini al mare per attaccare Matteo Salvini. "Io sarei una mummia? Bacioni dal sarcofago", aveva scritto l'ex ministra renziana su Facebook. Il giorno dopo la fine ufficiale del governo di Lega e M5s, la deputata del Pd torna a prendere di mira il leader leghista sempre su tema funebre: "Mi sembra imbalsamato in questa fase", ironizza prima dell'inizio della direzione del Pd. I dem, con abile giravolta, sembrano ora intenzionati a tentare di governare con i 5 Stelle: "Matteo Renzi è stato chiaro, pieno appoggio a Zingaretti", chiarisce la Boschi, sottolineando però di non aver alcuna intenzione di entrare personalmente in un governo con i grillini. "Grazie ma anche no". Insomma, ottime premesse per l'inciucio: le ironie di oggi potrebbero trasformarsi nel boomerang di domani.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev