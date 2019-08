"Non ci posso credere, non ci posso credere". Luigi Di Maio oggi è l'unico dei leader politici a non aver preso la parola in Senato né fatto un comunicato, stampa o social che sia. Semplicemente muto. Incredulo, a Palazzo Madama, quando ha sentito Matteo Salvini proporre: "Se volete proseguire il percorso di riforme iniziato, noi ci siamo". Un "governo di scopo" che non si farà, perché ormai tra M5s e Lega è finita. Ma forse è finita anche per il vicepremier grillino.





Un segnale su tutti: martedì sera i deputati 5 Stelle si riuniranno a Montecitorio per decidere che linea tenere sulla crisi, ma alla Camera Di Maio non andrà e non per qualche impegno improrogabile. Fonti grilline hanno spiegato al TgLa7 che la scelta è stata presa per lasciare "maggior libertà" ai deputati impegnati nel confronto. Che è un po' quello che avviene nel calcio, quando i giocatori chiedono all'allenatore di poter avere un confronto senza di lui nello spogliatoio. Siamo quasi all'autogestione, che è sempre l'anticamera dell'esonero.