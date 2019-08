Giorgia Meloni svela il vero obiettivo di Conte: "Salvare le poltrone del M5s"

"Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l'obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle". È la lettura, molto semplice, di Giorgia Meloni dopo il discorso con cui il premier ha annunciato le proprie dimissioni in Senato.

"Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall'articolo 1 della Costituzione - continua la leader di Fratelli d'Italia -. Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che FdI non c'è per nessun inciucio: chiediamo elezioni subito, perché dalle elezioni può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani".