"Bravo Capitan Findus, bacioni!". È questa la scritta che spunta sul cartellone mostrato da una senatrice Pd all'inizio dell'intervento in Senato del leghista Matteo Salvini. A intervenire per placare gli animi e riportare serietà ci ha pensato la presidente Elisabetta Alberti Casellati, che ha chiesto immediatamente di rimuoverlo, mentre Salvini ha commentato "li lasci pure protestare". La Casellati ha bacchettato anche i leghisti e i grillini a pochi minuti dall'inizio del discorso di Giuseppe Conte: "Vorrei ascoltare il presidente del Consiglio senza tifoserie, grazie".

In Aula comanda la presidente del Senato e si vede. Dopo le contestazioni delle opposizioni su quanto tempo ha utilizzato Salvini per parlare, la Casellati fa sentire (ancora una volta) la sua voce: "Ho sbagliato io prima a dire che Salvini poteva parlare dieci minuti, il ministro può invece intervenire per 20 minuti dei 40 complessivi concessi alla Lega in conferenza dei capigruppo". Poi ribadisce la sua imparzialità: "Do tempo a tutti, non faccio differenze".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev