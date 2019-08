"Ci avrei pensato 10 volte prima di allearmi con i 5 Stelle". Umberto Bossi dice la sua sulla crisi di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ribadendo la poca fiducia nei grillini. "Sono la vecchia sinistra extraparlamentare", taglia corto il Senatùr ed ex segretario della Lega. Profezia che si è tristemente avverata, dal momento che il successore di Bossi e Maroni, Matteo Salvini, è arrivato dopo poco più di un anno alla impossibilità di governare con Luigi Di Maio e soci. E su Twitter, il Capitano in mattinata ha confermato la fiera opposizione al "governo istituzionale": "Tutti al governo per salvare la poltrona? La Lega dice no".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev