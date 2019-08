Open Arms, Salvini contro la Trenta: "Cosa farei se fossi il ministro della Difesa"

"Se fossi il ministro della Difesa, porterei subito i migranti in Spagna". Dal palco della Versiliana, il ministro degli Interni Matteo Salvini conferma la linea dei "porti chiusi" sulla Open Arms e chiama in causa la collega Elisabetta Trenta, con cui è entrato violentemente in contrasto negli ultimi giorni.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev