Una ovazione per Matteo Salvini. Quando il Capitano sale sul palco della festa della Lega a Massa viene accolto dalla gioia del pubblico, a testimonianza di come la crisi e il balletto sulla sfiducia a Conte non abbia ancora intaccato il sostegno dello zoccolo duro del Carroccio al suo leader. "Ora vedremo la differenza tra uomini liberi e servi", ha tuonato riferendosi all'inciucio possibile tra grillini e dem.

"Nel Movimento 5 Stelle hanno una bella faccia di bronzo a governare con il Pd", e dopo questo affondo il popolo leghista esplode nel coro "voto, voto!". "Chi pensa di governare un anno con la Lega e uno col Pd ha dei problemi", conclude con amaro sarcasmo Salvini, tra gli applausi scroscianti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev