"Renzi, la Boschi, Prodi vogliono tornare al governo con giochi di Palazzo". Matteo Salvini, in una diretta Facebook, non riesce a trattenere lo sdegno quasi il disgusto per le grandi manovre che in Parlamento potrebbero condurre a una nuova maggioranza Pd-M5s.







"Il re è nudo - esordisce Salvini -. Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato, non perché lo dice Salvini ma l'hanno detto milioni di italiani in tutte le elezioni". Gli "ipotetici governi di sinistra", secondo Salvini, "hanno solo due scopi: occupare poltrone e riaprire i porti, magari aumentando le tasse a qualcuno. Renzi, Boschi: vi abbiamo già provato. Tornano a parlare Renzi e Prodi, e facciamo il governo con i cinque stelle: ma un po' di dignità! Chi ha paura delle elezioni? Se qualcuno ha paura delle elezioni, che in democrazia non dovrebbero spaventare nessuno, chi si rifiuta di andare al confronto col popolo italiano evidentemente ha la coscienza poco pulita, vero signor Renzi? Vero onorevole Boschi? Ma come si fa a fare la legge sulle banche con la Boschi, la riforma del Csm con Lotti o una riforma fiscale con Renzi?". "Se qualcuno vuole regalare agli italiani un futuro fondato sul passato, sui porti aperti, sul jobs act, sulla legge Fornero avrà in me un avversario senza paura".