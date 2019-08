Uno di fianco all'altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a pochi centimetri. I due vicepremier si sono ritrovati a Genova, per la cerimonia dedicata alle vittime del Ponte Morandi a un anno dal crollo che provocò 43 morti il 14 agosto 2018. Dagli applausi commossi dei funerali di un anno fa, per un governo appena nato che prometteva guerra ad Autostrade per l'Italia, si è passati al grande gelo politico tra i due leader di Lega e M5s.







Divisi dalla crisi aperta da Salvini, ai ferri corti da settimane, e a poche ore dall'aspro confronto in Senato che non li ha riavvicinati più di tanto, Matteo e Luigi non si guardano mai e assistono alla messa in religioso silenzio insieme al premier Giuseppe Conte e al presidente Sergio Mattarella. Finita questa, però, ognuno per la sua strada.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev