Matteo Salvini prende parola in Aula al Senato e mentre il vicepremier leghista "invidia l'abbronzatura di qualcuno presente", il Pd insorge. La reazione del leader del Carroccio è immediata: per i suoi "nemici", il ministro dell'Interno preferisce riserbare baci. Non è la prima volta che Salvini manda "bacioni" a tutti.

Lo ha fatto anche quando il suo partito è stato accusato di aver ricevuto finanziamenti russi e quando è finito nel mirino dei buonisti per aver fatto ballare tutti al Papeete Beach di Milano Marittima. Anche in questa occasione Salvini fa strappare sempre un sorriso.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev