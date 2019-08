"La priorità è portare a casa le elezioni, impedire giochi di palazzo e tornare a dare voce al più presto agli italiani". Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo, ha sintetizzato così la posizione del partito. Che FdI abbia tutti gli interessi ad andare al voto, non è una novità: con i numeri di adesso Giorgia Meloni passerebbe da 50 a 100 parlamentari. "Surreale l'esito della conferenza dei capigruppo. Le sinistre si compattano per impedire di votare la sfiducia a Conte e chiedono al Presidente del Consiglio di venire in Parlamento per non meglio precisate comunicazioni" ha tuonato la leader.

E ancora: "La verità è che questi signori vogliono solo prendere tempo per tentare di costruire un'altra pseudo maggioranza, che ha come principale obiettivo impedire ai cittadini di votare e che avrà un programma delirante: sì allo ius soli, alla patrimoniale, ai confini aperti e all'adozione per le coppie omosessuali. Faremo tutto quello che è in nostro potere per sventare questo ennesimo schiaffo alla democrazia". Lo spettro dell'inciucio non viene sottovalutato dal centrodestra: "Certo se Salvini ci avesse ascoltato e avesse rotto prima non avrebbe dato alibi e scuse ai Cinquestelle, dall'aumento dell'Iva al pericolo dello spread fino alla sirena del taglio dei parlamentari", fanno notare i parlamentari di Fdi.