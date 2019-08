Una verità molto scomoda da Marco Minniti. L'ex ministro degli Interni, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda su La7, avverte il suo partito, il Pd, tentato da un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per un governo istituzionale di pochi mesi (come vorrebbe Matteo Renzi) o, peggio, "di legislatura" a cui starebbe pensando il segretario Nicola Zingaretti. Tutto pur di fermare la cavalcata di Matteo Salvini verso le urne anticipate.











"Stiamo attenti - spiega Minniti -, l'unità tra due sconfitti non porta mai alla vittoria". "L'opposizione - analizza l'ex ministro - non deve chiudersi in un'opposizione parlamentare, separandosi dal Paese. Il rischio è che passi la vulgata nazional-populista che quelli stanno là perché difendono le proprie poltrone".