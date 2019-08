C'è un video in queste ore che gira forsennatamente in rete e che imbarazza, non poco, Luigi Di Maio e i grillini più ortodossi. Riguarda Gianroberto Casaleggio, mitico fondatore del Movimento 5 Stelle. Era il 2013, tre anni prima della sua morte, e intervistato da Gianluigi Nuzzi il guru della Casaleggio Associati e vera anima, insieme a Beppe Grillo, del M5s, metteva in guardia tutti: "Se il M5s facesse un governo con il Pd me ne andrei". Era il periodo delle consultazioni post-elettorali, con Bersani umiliato da Crimi e Lombardi nel tentativo di formare un governo di centrosinistra. Tempi lontani eppure così vicini, visto che al di là delle smentite (di facciata) di Di Maio molti parlamentari grillini, oggi, sembrano tentati dal governo istituzionale proposto nientemeno che da Matteo Renzi.

Quello che oggi ho scritto su Libero su Pd e M5S Gianroberto Casaleggio lo aveva detto chiaramente https://t.co/VHHaovDlFf — Paolo Becchi (@pbecchi) August 12, 2019