"Per colpa di qualcuno avete perso le ferie". Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture uscente, scherza con i giornalisti entrando alla riunione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che dovranno decidere che linea tenere sulla crisi di governo ormai aperta. Il riferimento, ovvio, è a Matteo Salvini che ha dato il via alle danze, ma il sospetto malizioso (tra i leghisti e non solo) è che Toninelli, principe delle gaffe, si sia auto-accusato involontariamente.











Quando il capo leghista parlava dei 5 Stelle come il "partito del No", accennava proprio al ministro delle Infrastrutture. Non è un caso che prima dell'acuirsi della crisi, una delle condizioni poste da Salvini al premier Conte e al leader grillino Di Maio per continuare sia stata proprio la sostituzione dello stesso Toninelli.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev