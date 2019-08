Nicola Zingaretti e la crisi: "Un governo Pd-M5s per fare la manovra sarebbe un regalo alla destra"

"Un governo per fare la manovra sarebbe un regalo alla destra". Così Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, commenta le tensioni nel governo e l'ipotesi di una maggioranza Pd-M5s per tenere in vita la legislatura e rinviare le elezioni anticipate rilanciata con forza da Matteo Renzi.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev