"Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio". Luigi Di Maio, in assemblea congiunta con i parlamentari del M5s, avrebbe arringato così i grillini secondo i primi retroscena.











Il vicepremier dei 5 Stelle, in versione Carola Rackete o quasi, usa ogni arma per affondare l'ormai ex alleato leghista. "Berlusconi e Salvini stanno andando dal notaio per firmare un patto che assicura seggi a Berlusconi. Lo dico a Forza Italia: oggi Berlusconi vi mollerà. E Salvini svenderà Lega a Berlusconi come fece 20 anni fa". Il terreno, dalle parti della Casaleggio Associati, pare pronto insomma per l'inquietante accordo sbarra-Salvini con il Pd e Matteo Renzi, Zingaretti permettendo.