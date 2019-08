"Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l'ex ministra per le Riforme del governo di Matteo Renzi e successivamente sottosegretario alla Presidenza del consiglio in quello guidato da Gentiloni, invita a superare "le liti con i 5Stelle" perché "il Paese ci sta più a cuore del Pd".











Ma sul fatto che il segretario del Pd, Zingaretti, abbia già detto che non ci sta a "scorciatoie", ricordando poi che appena quindici giorni fa la direzione ha votato chiudendo la porta a possibilità di dialogo con i 5s e che l'insistere su questo potrebbe portare alla rottura del Pd, Boschi sostiene che "infatti non proponiamo un accordo con M5s ma un governo istituzionale con tutti". Una distinzione sottilissima, utile anche per evitare imbarazzi personali. Meno di un mese fa, il 26 luglio, la Boschi assicurava: "Nessun accordo possibile tra Pd e M5s. In caso di crisi si va al voto".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev