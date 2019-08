Matteo Salvini riesce ad accalappiare i consensi anche al Sud: "Matteo non mollare" urlano i sostenitori. In Calabria i fan del leader leghista sono in estasi al suo arrivo. Il ministro dell'Interno, ora impegnato con il suo tour nelle città italiane, infatti è immerso da una folla oceanica che non aspetta altro che vederlo.

Non è il primo comizio gremito di gente. Per il vicepremier gli italiani fanno carte false pur di assistere alle sue comparse (ormai abituali) in mezzo al popolo. E chi lo critica per questo, non sa proprio quanto si sta sbagliando: così facendo la Lega ha raggiunto oltre il 38 per cento di consensi. Niente male insomma.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev