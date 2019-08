Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formazione sarebbe inaccettabile per la democrazia". E ancora: "Dopo questo governo ci saranno solo le elezioni".

Il leader della Lega ha dunque dato il via alla fine della legislatura, presentando anche una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte e auspicandosi che non si concretizzi l'asse M5s-Pd. Di alleanza tra Di Maio e Zingaretti se ne parla da tempo, nonostante entrambi i leader abbiano smentito, ora che le sorti di governo sono cambiate tutto può succedere.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev