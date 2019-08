Nelle ultime ore ha ripreso a circolare il video che potete vedere qui sopra. Risale al 19 aprile 2019, quattro mesi fa (per l'esattezza mancano dieci giorni per far quattro mesi). A parlare, a margine di un incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è Matteo Salvini. A precisa domanda, il ministro dell'Interno risponde: "Questo governo durerà quattro mesi... scusate, quattro anni", si corregge immediatamente. Lapsus. Lapsus che alla luce di quanto sta accadendo nelle ultime ore, con la crisi di governo aperta e la mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte che sancirà la fine dell'esecutivo gialloverde, appare quasi illuminato. Salvini sapeva tutto? Si scherza, ovviamente. Ma la precisione è impressionante: con discreta approssimazione, la sfiducia a Conte potrebbe essere votata anche il 19 agosto. In quel caso sarebbero quattro mesi esatti. Ma, comunque vada, al massimo ha "sbagliato" di una manciata di giorni.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev