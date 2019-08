Dilettanti allo sbaraglio, ovvero grillini. Fate attenzione a questo intervento del senatore Alberto Airola, prima del voto sulle mozioni relative alla Tav sulle quali, come al solito, la maggioranza si è spaccata. Di seguito, il virgolettato, ovvero per filo e per segno quel che gli è uscito di bocca: "Noi... no scusate il contrario. 45 milioni, chilometri, sono italiani e l'Italia paga due terzi, quattro miliardi. E.... No, scusate: 45 chilometri sono francesi, e l'Italia... scusate i dati sono molti, vi chiedo di avere pazienza". La confusione regna sovrana, tra Italia, Francia e quei 45 milioni di chilometri. Un disastro assoluto, tanto che la collega con le cinque stellette sullo sfondo, oltre a improvvisarsi suggeritrice, si porta le mani in faccia, disperata per la figuraccia del collega. E sono questi quelli che vogliono difendere la Tav.

Il video è stato segnalato su Twitter da nomfup, ovvero Filippo Sensi, ex portavoce di Matteo Renzi