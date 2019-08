Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicato sulla pagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio annunciava il voto a favore della mozione-Pd, che sostiene l'alta velocità. Una mozione che in sole tre righe, semplicemente, si schiera per la realizzazione dell'opera, posizione che la Lega sostiene da che il governo si è insediato. Ma niente, per i grillini, che di politica capiscono zero, si tratta di "inciucio".

E così, sui social, sbraitano: "Abbiamo portato il Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L’inciucio è servito! Aprite gli occhi!", concludono. Non è chiaro di che inciucio si tratti, dato che sia Lega sia Pd sono a favore della Tav. Così come non si capisce che c'entri la mozione contro il ministro dell'Interno col voto sull'alta velocità. Dunque, i pentastellati ribadiscono il loro no al progresso: "Il Movimento 5 stelle voterà no, il sistema voterà sì. E potrete vedere con i vostri occhi chi ne fa parte". Roba da ridere. Anche perché un recente sondaggio Demos ha sconfessato la linea grillina: non solo la maggioranza degli italiani è favorevole alla Tav, ma anche l'elettorato M5s.

Da par suo, nell'intervento in cui annunciava il sì alla Tav, il leghista Romeo era stato chiarissimo: "Diremo sì a tutte le mozioni pro Tav, anche quella del Pd", aveva premesso. Dunque picchiava durissimo: "La mozione M5s impegna il parlamento e non il governo, ma la questione politica resta. Se fate parte del governo dovete essere a favore della Tav. Se votate no ci saranno conseguenze". Una minaccia circa la tenuta del governo?

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Garavaglia invita la Lega a votare a favore della Tav