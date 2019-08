A Stasera Italia, il talk di approfondimento politico su Rete 4, si parla ancora di immigrazione e ong. Ospite in studio, Giorgia Meloni, che torna a puntare il dito contro organizzazioni non governative e centrosinistra. Lo fa, come sempre, senza mezzi termini né giri di parole: "Quello che ha ucciso migliaia di persone in questi anni è stato dire a questa gente che potevano partire liberamente, nelle condizioni di navigazioni peggiori, su carrette sempre peggiori, perché tanto le ong le sarebbero andate a raccogliere - premette la leader di Fratelli d'Italia -. È il lavoro fatto in questi anni che purtroppo ha fatto sì che molta gente si mettesse in mare e morisse. I dati dicono che i governi seri che hanno difeso i loro confini hanno avuto anni in cui non moriva nessuno. Negli anni in cui invece ha governato il centrosinistra e ha favorito l'immigrazione incontrollata è morta molta gente", ha concluso Giorgia Meloni.