"Ripeto sempre che bisogna evitare questo gioco mediatico che mette sempre al centro della scena Matteo Salvini. Questo non fa bene all'Italia". Dino Giarrusso, deputato grillino al Parlamento europeo, commenta così la querelle tra il leader leghista e il pentastellato Alessandro Di Battista. Parole che suonano come un'aperta critica al compagno di Movimento. Dibba proprio domenica 4 agosto si è lasciato andare a frasi poco consone come "potrebbe andare a ubriacarsi il sabato sera".

La frase aveva provocato la reazione del leader leghista che aveva promesso di mandarlo a quel paese in occasione del comizio a Lecco. Per Giarrusso i problemi sono altri. Effettivamente ora il Movimento fondato da Beppe Grillo dovrebbe pensare alle liti interne più che a quelle esterne. Se così si possono definire dato che parliamo comunque dell'alleato di governo.