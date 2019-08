Nel mirino di Matteo Salvini e della Lega, tutta, da tempo c'è Giovanni Tria, il ministro dell'Economia perennemente "fuori linea" rispetto al governo. E una conferma al fatto che sia nel mirino arriva dalle parole di Antonio Maria Rinaldi, ospite in studio ad Agorà Estate su Rai 3. Chiarissimo il discorso del professore: o Tria fa come dice il governo, oppure può anche andarsene. "Tria è un ministro tecnico. Poi esiste una maggioranza composta da due partiti che danno le linee in funzione del loro mandato elettorale - premette l'europarlamentare del Carroccio -. Esiste anche un contratto di governo, scritto. Se lui vuole rimanere a fare il ministro dell'Economia deve sottostare alle volontà del governo che lo supporta. Poi esiste anche un Parlamento, lui può fare qualsiasi proposta, ma se non coincide con quello che desiderano i partiti di maggioranza qualche cosetta cambia", conclude Rinaldi.