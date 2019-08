Matteo Salvini come una rock star in occasione del comizio della Lega a Colico, in provincia di Lecco. Dopo l'esultanza ottenuta con la presenza al Papeete Beach di Milano Marittima il vicepremier ha proseguito il tour. Anche qui ad accoglierlo una calorosa folla. Nel video il ministro viene immortalato mentre beve un sorso di birra sul palco e scherza con i bambini sulle squadre del cuore. A chi, dalla sinistra e non, osa criticarlo, Salvini risponde con una grossa risata. Vedendolo sempre in mezzo alle persone comuni, non c'è da stupirsi poi se nei sondaggi ottiene il 39 per cento.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev