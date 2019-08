Un personaggio grottesco, inqualificabile. Un parvenu che non conosce il senso del ridicolo: Alessandro Di Battista. L'ultima patetica performance del grillino viene mostrata in questo video, registrato a margine della presentazione del suo libercolo avvenuta al Festival La Versilia. Il grillino urlatore professionista, infatti, si chiede: "Non capisco perché Matteo Salvini mi attacchi sul personale". Già, poveretto, non lo capisce: lui che passa la vita a insultare tutti (Salvini compreso) non capisce perché qualcuno risponda ai suoi deliri e alle sue fesserie. E per dimostrare che di deliri si tratta basta sentire cosa dice, Dibba: "Non lo so perché Salvini mi deve attaccare sul personale. Io sollevo delle questioni da libero cittadino, non pagato dai cittadini: mi rispondesse quando lo attaccò sulla viltà rispetto ai Benetton, alla nazionalizzazione di autostrade, ai tradimenti rispetto al Tav e a Radio Radicale. Mi rispondesse su questo. Non me ne frega niente dei cocktail, facesse quello che vuole, si ubriacasse il sabato sera", conclude. Tralasciamo sul "si ubriacasse". Resta quel "tradimento sul Tav" che dimostra come Di Battista non sa neppure ciò di cui sta parlando. Il peggio del peggio dei grillini è servito.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev