Nel giorno dell'ennesimo scontro tra Lega e M5s, con Matteo Salvini che evoca apertamente il voto anticipato, ad entrare a gamba tesa sul governo - o meglio, sul vicepremier del Carroccio - è Giorgia Meloni. Già, è cosa nota: ad oggi, Lega e Fratelli d'Italia, sondaggi alla mano, potrebbero avere i numeri per governare da soli. Circostanza che ovviamente non sfugge alla Meloni. Così, intercettata a Milano dai cronisti, alla leader di FdI viene chiesto se "le dà fastidio" il fatto che Salvini stia ancora con il M5s. "Non mi dà fastidio. Posso non comprenderlo, non condividerlo - premette la Meloni -. Non capisco perché Salvini che potrebbe fare il premier di un governo con cui fare cose molto importanti scelga invece di stare lì a trattare fino alle due del mattino qualunque cosa. Per carità, posso non capirlo. Però non mi dà fastidio, figuriamoci". Parole chiarissime, quelle di Giorgia Meloni, che non perde l'occasione per stuzzicare Salvini rinfacciandogli l'illogicità dell'alleanza con i pentastellati.

