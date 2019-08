Giovanni Toti torna a parlare dell'addio a Forza Italia, annunciato in occasione del "tavole delle regole" di giovedì 1 agosto. E picchia ancora una volta durissimo contro Silvio Berlusconi. "Tra traghettare Forza Italia al futuro, farla cambiare ma perderne sostanzialmente un pezzo di controllo, si è deciso di optare per la prima", ha premesso il governatore ligure ospite ad Agorà Estate su Rai 3. Poi ancora: "Forza Italia è diventata una casa asfittica con una classe dirigente asfittica un po' invigliacchita che attende una poltrona. Invece che far entrare tutti e cercare di costruire qualcosa che resti nel futuro di questi venticinque anni, è prevalsa l'idea di Berlusconi di comandare da solo, di salvare la poltrona di qualche dirigente. Bastava dirlo prima". Toti non accetta il ko sulle primarie aperte, ragione per la quale ha annunciato l'addio agli azzurri dopo la breve parentesi da coordinatore nazionale, ruolo ottenuto dopo aver palesato i primi malumori. E come Toti, ora anche Mara Carfagna medita l'addio a un partito che pare sempre più senza futuro.