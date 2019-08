Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente l'Altra Italia, non un altro partito - come lui sottolinea - bensì "una federazione tra soggetti di centro-destra, liste civiche, personalità o associazioni che si ispirano alle idee e ai valori liberali e cristiani e alle tradizioni democratiche e garantiste della civiltà occidentale".

Toti però non sembra d'accordo: "L'Altra Italia è una federazione con una Forza Italia sempre più esangue e cespugli di centro con cui stiamo insieme già dal 1994. Mi sa di passato, sembra un'auto d'epoca che non paga il bollo e che quindi non va lontano... Altra Italia, ma con le poltrone di questa Italia, quelle che hanno portato Fi al 6%". E ancora: "Altra Italia è un modo per prendere altro tempo, ma il tempo è scaduto".