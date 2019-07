Alla vigilia di un attesissimo faccia a faccia sulle regole interne in Forza Italia, Giovanni Toti torna all'attacco e conferma i retroscena di stampa. "Senza le primarie le mie dimissioni sono sul tavolo", premette il governatore della Liguria riferendosi al suo ruolo di coordinatore nazionale, che ricopre da poche settimane insieme a Mara Carfagna. La sfida di Toti a Silvio Berlusconi, insomma è totale: "La farsa è durata troppo", aggiunge. E ancora, il governatore punta il dito contro "la classe dirigente" che "ha stufato", "ha reso il partito irrilevante". Bordate su bordate contro Forza Italia e il suo leader, dunque, alla vigilia di un incontro il cui esito appare in verità scontato: difficilmente il Cav accetterà primarie aperte a tutti, così come invocate da Toti. Dunque il governatore dovrebbe rimettere il suo mandato di coordinatore, pur senza lasciare Forza Italia. La sua partita vuole continuare a giocarla dall'interno.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev