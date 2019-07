"Mi dicevano: Sei ossessionata dal problema dei francesi. Ora si scopre che questo Sandro Gozi è entrato nel governo francese con il ruolo che aveva nel governo italiano". Inizia così l'invettiva di Giorgia Meloni contro il piddino, nonché ex sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e nel governo Gentiloni. La cosa assume "dei connotati interessanti, non perché si veda ancora una volta quanto questi del Pd siano attaccati alla maglia italiana, cioè zero. Ma io voglio sapere perché Emanuel Macron e il governo francese ci tengano a premiare così un signore che avrebbe dovuto fare fino a qualche mese fa gli interessi degli italiani", prosegue la leader di Fratelli d'Italia.





"E allora - conclude - oggi abbiamo depositato, come Fratelli d'Italia un'interrogazione perché vogliamo sapere quali sono tutti i dossier che Sandro Gozi ha seguito quando era alla presidenza del Consiglio italiano che riguardano anche i francesi. Noi vogliamo che cosa deve Emmanuel Macron a Sandro Gozi".