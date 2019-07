"Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, attacca Di Maio fuori dalla sede del Nazareno e ribadisce che non esiste alcun accordo con il M5s. "Per noi l'unica soluzione in caso di crisi è tornare alle elezioni. Lo ha ribadito anche il nostro capogruppo alla Camera. Per noi nessun accordo è possibile tra Pd e Cinque stelle".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev