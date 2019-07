"Torna con Berlusconi", urla un sostenitore di Matteo Salvini durante il comizio della Lega a Golasecca, in Lombardia, rivolgendosi al ministro dell'Interno. La risposta, però, è secca e negativa. Salvini, al microfono, replica: "Tranquillo, non ho nostalgia". Il leghista insomma non cambia idea sul futuro del suo partito, forte di un consenso sempre maggiore: l'ambizione è quella di governare da solo, magari dopo le prossime elezioni. Forse con Giorgia Meloni, di sicuro non con il Cavaliere, costretto a subire anche questa sorta di umiliazione in pubblica piazza.

"Se la squadra è compatta si va avanti, altrimenti stare al ministero a scaldare la poltrona non fa per me, e il parere lo chiederemo a voi", ha aggiunto riferenosi agli alleati grillini, che spesso rimprovera per i "troppi no" circa le manovre e i provvedimenti del governo.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev