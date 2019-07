"Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa". Giorgia Meloni non cambia idea sul caso dei presunti fondi russi destinati alla Lega e spiega che FdI non voterà a favore della mozione di sfiducia individuale contro Matteo Salvini.

Scontato, insomma: la Meloni non si schiera col Pd. L'entourage di Zingaretti aveva anche richiesto la presenza di Salvini in Aula, per riferire su quanto sarebbe accaduto all'hotel Metropol di Mosca. Come è noto, il ministro dell'Interno ha lasciato l'incombenza a Conte, affermando "di non essere a conoscenza dei fatti contestati". Argomentazioni che convincono la Meloni, la quale conclude ribadendo: "Non ho mai nascosto di sperare di andare alle urne, mi auguro si colga l'occasione".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev