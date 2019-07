Sceneggiate democratiche in aula al Senato, durante l'informativa di Giuseppe Conte sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Il premier è stato infatti più volte interrotto dalla urla che si alzavano dai banchi del Pd. E tra i compagni, si è distinto Dario Parrini, protagonista di una roboante protesta. Il bersaglio? Ovviamente Matteo Salvini, il quale non era presente a Palazzo Madama. Così Parrini, urlando a tutto fiato: "Salvini ministro della fuga e del tradimento, fugge dai suoi doveri istituzionali". Insomma, Parrini aggiorna il manuale degli insulti contro il ministro dell'Interno, per la gioia di Roberto Saviano ormai fossilizzato da mesi su "ministro della Mala Vita". Amen.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev